Erste vegane Burger-King-Filiale hat ausgedient

Reguläre Filiale hat auch veganes Sortiment

Doch nach nur acht Monaten gehört der Versuch bereits wieder der Geschichte an. Wie der Filialleiter gegenüber der Start-up-Plattform "brutkasten.com" bestätigte, wurde die Filiale am Westbahnhof wieder in eine reguläre Filiale umgewandelt. „Wir bieten neben dem veganen Sortiment auch wieder Fleisch-Burger an und haben für unsere Gäste regulär geöffnet“, betonte er. Nähere Gründe wollte er nicht erläutern.