Jede 5. Frucht mit verbotenen Pestiziden belastet

20 Prozent aller Früchte aus Brasilien, die in den heimischen Supermärkten landen, enthalten in der EU verbotene Pestizide. Das ist das Ergebnis einer am Mittwoch publizierten Studie der Umwelt-NGO Greenpeace. „Die Ergebnisse zeigen einen besorgniserregenden Gift-Kreislauf“, so die NGO.