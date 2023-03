Formel 1: Ohne Hannah wäre Max nicht Weltmeister

Erst zwei Frauen schafften den Sprung in die Formel 1, Maria Teresa de Filippis in den 1950ern, Lella Lombardi konnte in Spanien 1975 als Sechste sogar punkten. Da ist noch Luft nach oben. Dabei würde ohne Frauen auch heutzutage in der „Königsklasse“ nichts laufen: Max Verstappens Fahrkunst in Ehren, aber ohne die Taktik von Red Bulls Strategiechefin Hannah Schmitz wäre er nicht Weltmeister.