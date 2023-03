„Geschlecht darf in Karriere keine Rolle spielen“

„Krone“: Frau Annerl, wie sehen Sie die Rolle der Frau im Sport und was hat sich Ihrer Meinung nach in den letzten Jahren zu diesem Thema getan?

Brigitte Annerl: Frauen sind sichtbar geworden! Ich sehe das alleine schon bei uns im Verein. Auch wir haben jetzt in Hartberg ein Damen-Team, kooperieren mit einer Mannschaft aus dem Südburgenland. Wir haben aber auch mittlerweile in Österreich eine Frauen-Nationalmannschaft, die Stadien füllt und für Euphorie sorgt. Wir haben mit Irene Fuhrmann eine Frau als Teamtrainerin. Und mit Roswitha Stadlober eine ÖSV-Präsidentin. Vieles wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Es gibt jetzt nicht nur noch die reinen Männeransichten. Mehrere Sichtweisen können nur ein Mehrwert sein. Für uns alle.