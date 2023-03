Benko: Management-Hoffnung bevorzugt Saudi-Arabien

Das „Manager Magazin“ will auch die Hintergründe dazu in Erfahrung gebracht haben: „Der langjährige Aldi-Manager, der Benko auch privat eng verbunden ist, hatte bereits einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Hinter den Kulissen tobte jedoch ein Wettstreit mit Benkos bisherigem Statthalter Dieter Berninghaus, denn Helm strebte laut Insidern keine Rolle neben Berninghaus an, sondern wollte die alleinige Verantwortung tragen.“ Benko habe sich „bis zuletzt mit der Entscheidung schwergetan“, auf welchen der beiden Manager er in seiner schwer angeschlagenen Handels-Sparte setzen wolle.