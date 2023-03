Sogar FPÖ hat nichts gegen Flüchtlinge in Goldegg

Vergangene Woche informierte Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP) die Gemeindevertretung über das private Asylquartier. Kritik und Bedenken gab es nicht. „Wir haben und hatten Asylwerber in Goldegg. Es gab so gut wie nie Probleme.“ Auch derzeit sind Familien aus Syrien im Pfarrhof untergebracht. Mit einer Woche Verspätung meldete sich die FPÖ. Man habe nichts gegen Flüchtlinge in Goldegg, sei aber mit der Asylpolitik des Bundes nicht einverstanden, heißt es von den Goldegger Freiheitlichen.