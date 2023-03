Asyl-Baustelle in Linz wird jetzt streng überwacht

So viel stand am Montag schon fest: Sollten die unbekannten Täter zum Ziel gehabt haben, das Asylquartier in der Lunzerstraße in Linz zu verhindern, sind sie gescheitert: Nachdem, wie berichtet, Holzbauteile für die geplante Unterkunft in Brand gesetzt worden waren, verzögert sich der Bau nur leicht, heißt es beim Samariterbund, der das Projekt betreut.