Widerstand gegen neue Asylunterkunft in Linz

Ungleichverteilung von Asylwerbern in OÖ

„Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir bis auf Weiteres zusätzliche Quartiere in Linz ablehnen“, sagt Luger. Seine Begründung: Zum einen gebe es in Oberösterreich ohnehin schon eine Ungleichverteilung bei den Flüchtlingsunterkünften - zulasten der Landeshauptstadt. Zum anderen gibt Luger zu bedenken: „Die Hälfte der Menschen, deren Asylansuchen abgelehnt wurde, die aber aus unterschiedlichen Gründen trotzdem nicht abgeschoben werden, kommt nach Ende des Asylverfahrens zu uns in den Zentralraum. Die fallen uns nach drei Jahren voll in die Sozialhilfe.“ Daher sei es „inakzeptabel“, dass Linz noch zusätzlich Asylwerber aufnehmen soll.