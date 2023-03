Die Pressestimmen: „Schrott-Start in der Fomel 1!“

Weltmeister Max Verstappen hat den Formel-1-Auftakt in Bahrain souverän gewonnen. Der Red-Bull-Pilot feierte am Sonntag in der Wüste von Sakhir seinen 36. Grand-Prix-Erfolg, seinen ersten zum Saisonstart. Auf den dritten Platz raste überraschend Routinier Fernando Alonso im Aston Martin. Die Reaktionen der internationalen Medien im Überblick: