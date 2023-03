Westligameister - Hohenems mit ehrgeizigem Ziel!

Drei Spieltage sind im Grunddurchgang der Eliteliga in Vorarlberg noch zu absolvieren. Dann stehen die beiden Teilnehmer für die Westliga auch fest. Der VfB Hohenems will nicht nur in die Westliga einziehen - sondern sie auch erstmals in der Klubgeschichte gewinnen. Das würde natürlich zum 100. Geburtstag des Vereins perfekt passen. Bei uns war Obmann Harald Achenrainer im Studio der 3. Liga zu Gast.