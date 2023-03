„Linz verweigert bei Islamismus die Realität“

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) veröffentlichte diese Woche bereits den zweiten Teil seiner wissenschaftlichen Studie über radikal-islamistische Tendenzen in Wiener Moscheen. Die neu gewonnenen Erkenntnisse wurden mit den Ergebnissen des ersten Teils aus dem Jahr 2017 verglichen. Tatsächlich konnten sogar leichte Verbesserungen festgestellt werden. Während die Wiener nun über die Lage in ihren Moscheen bestmöglich informiert sind, will SP-Integrationsreferentin Tina Blöchl von einer solchen Studie für Linz nichts wissen.