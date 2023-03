Reform verpatzt: Altes Geld in Nigeria gilt weiter

Weder die Regierung noch die Zentralbank Nigerias reagierten zunächst auf das Urteil. Am Mittwoch hatte die Wahlbehörde nach einer von Pannen und Betrugsvorwürfen überschatteten Wahl den Kandidaten der Regierungspartei APC, Bola Tinubu, zum Sieger und Nachfolger des amtierenden Präsidenten Muhammadu Buhari erklärt. Die Opposition sieht das Wahlergebnis als ungültig an und will vor Gericht ziehen.