Triathletin Hauser verpasst bei Sprint die Top-10

Triathletin Julia Hauser hat zum Auftakt der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Abu Dhabi Rang 13 über die Sprintdistanz belegt. Die Wienerin absolvierte am Freitag die 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen in 59:01 Minuten und hatte 65 Sekunden Rückstand auf die britische Siegerin Beth Potter.