Fünffache Kindermörderin erhielt Sterbehilfe

Die Belgierin hatte am 28. Februar 2007 ihre vier Töchter und ihren Sohn in ihrem Zuhause in Nivelles getötet, als der Vater gerade auf Reisen war. Lhermitte hatte nach der Tat versucht, Suizid zu begehen, was ihr allerdings nicht gelang. Die Kinder waren zum Tatzeitpunkt zwischen drei und 14 Jahre alt.