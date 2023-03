Kartnig bei Dancing Stars: „Ton macht die Musik“

Heute Abend ist es so weit: „Dancing Stars“ geht in die nächste Runde und Ex-Sturm-Präsident und Society-Löwe Hannes Kartnig scharrt schon in den Startlöchern. Ab sofort schreibt Kartnig in einer wöchentlichen „Krone“-Kolumne über seine neue Rolle am Tanzparkett. Zum Auftakt gibt der Grazer Einblicke in sein Tanztraining und Erwartungen an die Show.