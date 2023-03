Baustart für Poller-Lösung an Grenze Schattendorf

Mit Punkt 7 Uhr Früh haben am Mittwoch in Schattendorf nahe der Grenze die Bauarbeiten für die Poller-Lösung gegen den ungarischen Transitverkehr begonnen. Wie berichtet, will die Gemeinde den Grenzverkehr mittels Fußgängerzone weitgehend unterbinden. Zwölf Wochen werden die Arbeiten dauern, berichtet Bürgermeister Thomas Hoffmann. Die Gesamtkosten werden rund 80.000 Euro betragen. Die Beantragung der Vignette soll in etwa sechs Wochen möglich sein. Schattendorfer und Agendorfer können mit dieser weiterhin durchfahren. Die Kosten werden durch die Gemeinde abgegolten.