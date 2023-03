Streiche, Stunts & viele Lacher bei „Genial Viral“

Masters of Dirt feiert 20. Jubiläum

Rechtzeitig zum Tourauftakt des Masters of Dirt ist diesmal Mastermind Georg Fechter am Donnerstagabend im krone.tv-Studio zu Gast. Masters of Dirt feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum, denn 2003 brachte der damals erst 16-jährige Georg Fechter gemeinsam mit seinem Vater Herbert Fechter erstmals eine Freestyle Show nach Wien. Seither zeigen einmal im Jahr die besten Freestyle Athleten der Welt die coolsten und atemberaubendsten Stunts auf Mountainbikes, BMX-Rädern, Roller, Quads und Snowmobilen.