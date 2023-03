So fallen Sie nicht auf den „Enkeltrick“ herein

„In Unfall mit Todesursache verwickelt“

Nicht auf die Gauner hereingefallen ist ein 79-jähriger Klagenfurter. „Ich war gerade bei einer Sitzung, da rief meine Frau an, ich solle sofort heimkommen. Ein angeblicher Polizist teilte ihr mit, dass unser Sohn an einem Unfall mit einem Todesopfer beteiligt gewesen sei.“ Die Forderung: 50.000 Euro Kaution, sonst bleibe der Sohn des Ehepaares in Haft.