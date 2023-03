SPÖ Feldkirch lässt kein gutes Haar am Bahnhof

Caritas-Café sieht Fortschritte

Etwas entspannter sieht man im „Caritas Café“, also jenem Ort, an dem auch Außenseiter willkommen sind, die Situation. „Im Prinzip läuft es gut“, sagt Mitarbeiter Peter Pfeifer. Die Aufgabe sei zwar herausfordernd, „war aber schon schlimmer“. Schließlich habe man in der Vergangenheit sogar darüber diskutiert, das Café am Bahnhof aufzulassen. Das zumindest scheint vom Tisch zu sein.