Haftrichter entscheidet am Donnerstag über U-Haft

Es ist eine Wende, die es in sich hat: Der Vater (38) des im August 2022 in der Kitzbüheler Ache ertrunkenen sechsjährigen Leon wurde - wie berichtet - am Montagfrüh festgenommen. Laut Angaben des Landeskriminalamtes Tirol und der Staatsanwaltschaft Innsbruck gebe es nun Zweifel an der bisherigen offiziellen Version.