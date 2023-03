Bedrohung aus dem Meer

Bei vier davon nahm die bereits in Großproduktionen geübte Österreicherin Barbara Eder („Barbaren“, Netflix) auf dem Regiesessel Platz. „Der Schwarm“ galt jahrelang als unverfilmbar. Es hat wohl Frank Doelger (Anm.: ausführender Produzent, bekannt von „Game of Thrones“) gebraucht, um diesen Stoff so zu adaptieren, dass wir diese unfassbar aktuelle Story in eine außergewöhnliche Filmsprache übersetzen konnten. Ein Megaprojekt, anspruchsvoll, international und definitiv eines meiner spannendsten Projekte", sagt Eder über die Eventserie.