Kampf gegen Krebs: „Werden dieses Match gewinnen!“

Wenn der Unterhaus-Kick am Wochenende anläuft, würde er natürlich bereits am Liebsten am Platz stehen. Markus Blutsch vom OÖ-Ligisten Pregarten! Der vor einem Monat die Schockdiagnose Hodenkrebs erhalten hatte und ab heute seinen zweiten Zyklus der Chemotherapie bestreiten wird. „Ich habe die erste gut vertragen und ich fühle mich relativ super“, spricht der Kapitän des Teams über seinen wichtigsten Kampf, den er mit der letzten Therapie am 26. März endgültig gewinnen will.