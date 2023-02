Signa-Bankgeschäfte: Schatten über Benkos Reich

„Droht Finanzplatz Wien Ungemach?“

In Österreich wird die Angelegenheit zum Politikum. Die Grünen unter Nina Tomaselli brachten am Donnerstag eine parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ein. Titel: „Droht dem Finanzplatz Wien aufgrund von Benkos Signa Ungemach?“