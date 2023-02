Ex-Admiraner sucht sein Glück in Russland

Kein Europacup

Sportlich geht’s am Mittwoch im Cup (Hinspiel: 2:1) zu Dynamo Moskau. In der Liga hat der Tabellenelfte mit dem Abstieg wohl nichts zu tun. Ansonsten ist es relativ egal, wo Samara, das für die WM 2018 eine Arena mit 44.807 Sitzplätzen errichtete, am Ende landet. Champions- und Europa League werden in Russland ja nicht mehr gespielt. „Das war auch ein Grund, warum viele Spieler weggingen“, so der Flügel. „Ich denke aber, dass sich das legen wird, in zwei bis drei Jahren wieder alles beim Alten ist.“ In der Ukraine leider mit Sicherheit nicht …