Zu spät beim Arzt: Klage um Kinderbetreuungsgeld

Fast 12.000 Beratungen haben Arbeiterkammer-Juristin Michaela Eigner-Pichler und ihr fünfköpfiges „Beruf, Familie und Gleichstellung“-Team innerhalb eines Jahres nur in Kärnten absolviert. „Wir begleiten Frauen quasi von der Schwangerschaft bis zum Wiedereinstieg in den Beruf“, so Eigner-Pichler.