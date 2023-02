Appell vor Unterhaus-Start: „Stoppt die Gewalt!“

„Ich darf mich vorm Start der Frühjahrssaison mit dem Appell an Sie wenden, dass die gesamte Fußballfamilie den Fairplay-Gedanken mit mehr Nachdruck in ihrem Selbstverständnis verankert“, so OÖFV-Boss Gerhard Götschofer, der nach etlichen Vorfällen im Herbst hofft, dass ein Umdenken stattfindet.