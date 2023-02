Dieser Eishockey-Profi wird jetzt Feuerwehrmann

Für den 37-jährigen Nick Plastino ging am Wochenende nicht nur die Saison zu Ende, für ihn war‘s das auch als Eishockeyprofi. Der Verteidiger, der neben der kanadischen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, hängt die Schlittschuhe an den Nagel - und hat für die Zeit nach der Karriere schon Pläne: Er will Feuerwehrmann werden.