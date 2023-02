Nordische Ski-WM: Rot-Weiß-Rote Trainer räumen ab

In der ersten Woche der nordischen Ski-WM in Planica haben die Deutschen die Skisprung-Bewerbe dominiert, und auch österreichische Trainer. In vier Konkurrenzen gab es dreimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze für DSV-Aktive, im Normalschanzen-Einzel der Männer freuten sich der Tiroler Polen-Coach Thomas Thurnbichler über die erfolgreiche Titelverteidigung von Piotr Zyla sowie sein engerer Landsmann Stefan Horngacher als Trainer der Deutschen über Silber und Bronze.