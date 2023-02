13-Jähriger gleich zweimal bei Raubzug erwischt

Spielzeugpistole an Kopf gehalten

Doch schon um 5.15 Uhr wurde der 13-Jährige in einem Lokal in der Nähe wieder erwischt, nachdem er einen Mann mit einer Faustfeuerwaffe am Treppelweg bedroht hatte. Die Vermutung lag nahe, dass er auch diesen Mann ausrauben wollte. Bei dem Buben fanden die Beamten eine Spielzeugpistole, die er dem Unbekannten an den Kopf gehalten haben dürfte, eine kleine Menge Cannabis sowie eine gestohlene Bankomatkarte, die nicht vom ersten Ausgeraubten stammte.