Messerstiche: Einer schlief, der andere schweigt

Der Streit eskalierte am Sonntag gegen Mittag in der Leopoldauer Straße. Drei der Anwesenden - allesamt Syrer - erlitten Messerstiche in den Oberkörper, einer von ihnen schwebte vorübergehend sogar in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die Gefahr mittlerweile gebannt.