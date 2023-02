Streit mit Messer eskalierte in Wien blutig

Zur Tat kam es gegen Mittag in der Leopoldauer Straße in Floridsdorf. Die fünf Syrer im Alter zwischen 24 und 26 Jahren waren in der Wohnung aus noch unbekannter Ursache in einen Streit geraten, der vollends aus dem Ruder lief. Die Männer gingen aufeinander los, drei von ihnen erlitten Messerstiche in den Oberkörper. Eines der Opfer erlitt sogar lebensgefährliche Verletzungen.