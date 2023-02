Offiziell: Jürgen Klinsmann hat einen neuen Job

Damit tritt der 58-Jährige die Nachfolge von Paulo Bento an. Der Portugiese hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der WM in Katar gegen Brasilien (1:4) seinen Rücktritt angekündigt. Klinsmanns Vertrag läuft bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.