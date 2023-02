Diebespaar ließ Sohn (8) in Einkaufszentrum zurück

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass einem Ladendieb-Pärchen am Samstag das Handwerk gelegt werden konnte. Die beiden serbischen Staatsbürger und in Wien lebenden Eheleute waren gegen 16 Uhr dabei, die Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken in einem Textilgeschäft in Pasching zu entfernen.