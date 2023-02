Blutendes Bein! Mühlbacher verzichtet auf Start

Die erst 18-jährige Skispringerin Julia Mühlbacher hat sich bei ihrem WM-Debüt in einem Teambewerb von einer schmerzhaften Schienbeinprellung nicht von ihrem wichtigen Beitrag an Silber für Österreich abhalten lassen. Die Oberösterreicherin verletzte sich am Samstag zwischen den Durchgängen durch ein Stolper-Hoppala und muss nun auf den Mixed-Bewerb am Sonntag verzichten.