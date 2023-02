Der Skandalpfiff von Linz wirbelt viel Staub auf

Einen Tag nach dem Skandalpfiff von Linz wollte Austria-Trainer Markus Mader nicht mehr groß über die Angelegenheit sprechen. „Für uns ist die Sache vorbei, wir bauen lieber auf der starken Leistung auf, die wir in den letzten beiden Spielen geboten haben“, blieb der Coach gewohnt bodenständig. Auch seine Spieler würden dies nach kurzer Enttäuschung genau so sehen. Einen Protest wird es von Seiten der Lustenauer also nicht geben, weil dieser ohnehin sinnlos wäre.