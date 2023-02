Mit geballter Hunde-Power durch die Nockberge

„Heuer gibt es erstmals auch die Rennkategorie, wo biwakiert wird, also die Musher mit ihren Hunden draußen übernachten und erst nächsten Tag wieder zurückfahren. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Die einen graben Löcher in den Schnee und legen sich mit einem Schlafsack und einem Hund hinein, die anderen bevorzugen doch eher einen alten Stall“, so Moritz, der auch den Gasthof Raufner betreibt, wo sich Start und Ziel des Rennens befinden.