Große Freude über eine positive Ferien-Bilanz

Skifahren bis zum Ostermontag

Und auch für die kommenden Wochen zeigen sich die Touristiker optimistisch. Für Kurzentschlossene sind trotzdem noch in allen Kategorien und Destinationen Restkapazitäten vorhanden. „Die Buchungslage für den März ist gut, viele sind erst im Februar mit dem Ski fahren eingestiegen und wollen die Pisten jetzt noch ausnutzen“, sagt Holzinger. Gefahren wird in Hinterstoder noch bis zum 10. April, am Hochficht und auf der Wurzeralm bis zum 26. März und am Kasberg bis zum 12. März.