„Kiffen weniger gefährlich wie jetzt Mischkonsum“

„Krone“: Herr Kirchmair, hat Innsbruck beziehungsweise Tirol ein Problem, was drogenabhängige Kinder und Jugendliche betrifft?

Christoph Kirchmair: Ich glaube nicht, dass wir ein größeres Problem haben als woanders. Den offenen Drogenhandel, den es bis vor ein paar Jahren etwa im Rapoldipark oder am Hauptbahnhof Innsbruck – den Hotspots – gegeben hat, haben wir sehr gut in den Griff bekommen. Aber ja, ganz klar: Drogenkonsum gibt es nach wie vor noch. Und: Bei Drogenpartys im privaten Bereich tappen wir im Dunkeln. Und mir fällt auch keine Möglichkeit ein, wie wir das irgendwie konkreter überwachen könnten.