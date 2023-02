Was die Hacker-Gruppe „CCC“ im Netz empfiehlt

Ich verwende zum Hacken eher herkömmliches Werkzeug, eine Axt zum Beispiel. Bin natürlich einer von gestern, das gebe ich zu, blicke trotzdem hin und wieder in die Gegenwart, um zu sehen, was die Jugend so macht. In Deutschland, aber auch der Schweiz und Österreich gibt es inzwischen eine beachtlich große Community von Hackern, die sich, so locker vom Hocker - ohne zwingende Mitgliedschaft - zu dem Verein „Chaos Computer Club“, kurz „CCC“ zusammengeschlossen hat. Ihr leuchtendes Vorbild ist Linus Neumann, der im September 2017, wenige Wochen vor der deutschen Bundestagswahl, ein Papier veröffentlichte, wonach die Software erhebliche Sicherheitslücken aufweise und Angriffspfade zur Manipulation der Wahldaten biete.