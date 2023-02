UFO-Alarm im Äther: Ballons, Satelliten & Co.

Heute beschäftigen sich mehrere Länder auf behördlicher, institutioneller Ebene mit dem Phänomen, und die Stimmung ändert sich zusehends. „Es sind die ungeklärten Dinge, die uns Menschen faszinieren“, erklärt Rank im „Krone“-Gespräch. Menschen quer durch alle Alters-, Einkommens- und Bildungsschichten melden sich bei den Hobbyforschern. „Viele wollen einfach wissen, was das war, was sie gesehen haben“, so Rank weiter. Die Zahl der Sichtungen stieg im Vorjahr in Amerika jedenfalls weiter an.