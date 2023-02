Erste Heimpleite für Sturm nach Pfosten-Flut

Die Hausherren gingen durch David Affengruber früh in Führung (11.), der Abwehrspieler egalisierte diese vor 12.025 Zuschauern aber nur zwei Minuten später mit einem Eigentor. Für die Entscheidung sorgte Klagenfurts Topscorer Markus Pink (54.). Sturm kassierte die erst zweite Liga-Niederlage der Saison, die erste seit August (0:1 gegen den LASK) bzw. nach 13 ungeschlagenen Spielen. Nach der Winterpause hatte man bis dahin nur Erfolge gefeiert: im Cup-Viertelfinale in Salzburg im Elferschießen, gegen Rapid (1:0) und in Hartberg (2:1).