Bus rauschte einfach ab! Sane musste selbst fahren

Spitzenspiel gegen Union

Zumindest eine Reise zum Flughafen bleibt Sane am kommenden Wochenende erspart (auch wenn er zum vereinbarten Treffpunkt zu spät kommen sollte). Am Sonntag geht‘s für die Bayern daheim im Spitzenduell der deutschen Bundesliga gegen Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel. Beide Teams halten in der Tabelle bei 43 Punkten. Die Bayern haben etwas gutzumachen, Union kommt mit der breiten Brust der Europacup-Helden nach München. Die „Eisernen“ eliminierten am Donnerstagabend in der Europa League Ajax Amsterdam und stehen im Achtelfinale.