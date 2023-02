Bei der Waldrodung in Ohlsdorf wurde geschlampt

In der Nähe eines Europaschutzgebietes

So sei bereits beim Umwidmungsverfahren nicht berücksichtigt worden, dass sich das Grundstück im unmittelbaren Nahebereich eines Europaschutzgebiets befinde, in dem zahlreiche Vogelarten leben. Diese seien auf den Wald als Lebensraum angewiesen gewesen. Eine in diesem Fall nötige Verträglichkeitsprüfung sei nicht durchgeführt worden, heißt es in der Studie.