Waldvernichtung durch Schlampigkeit?

Was am Ergebnis der Studie womöglich noch brisanter sein könnte, ist laut Kaineder die Frage, ob das derzeit gültige Forstrecht überhaupt mit erhöhter objektiver Sorgfalt vollzogen wurde. Das Argument der rund 800 Arbeitsplätze für die Rodung steht im Mittelpunkt der Studie. „Reicht eine Widmung alleine und die Nennung einer Fantasiezahl an möglicherweise entstehenden Arbeitsplätzen aus, um eine Rodung von 19 Hektar Wald zu rechtfertigen? Und wenn ja, wie werden diese ,erhöhten‘ Interessen begründet?“ Diese Fragen will Kaineder von den Studienautoren des „Ökobüro – Allianz der Umweltbewegung“ beantwortet wissen. „Mir ist es wichtig, herauszufinden, ob unsere Forstrechtsgesetzgebung den Anforderungen der Zeit entspricht oder ob gar Verfahrensmängel schuld an der Waldvernichtung in Ohlsdorf sein können.“