Wie kann Kärnten ein Land für Radfahrer werden?

Kärnten hat Aufholbedarf

Was das Radparken angeht, sollen Gemeinden unterstützt werden, bei neuen Wohnanlagen hochwertige Radabstellplätze zu schaffen. Salzburg und Oberösterreich sind da vorbildlich unterwegs, in Kärnten fehlen noch Festlegungen. Was zur Folge hat, dass immer noch unbrauchbare Radabstellplätze entstehen. In Sachen Verwaltung braucht es gleich zwei Abteilungen der Landesverwaltung - nämlich 7 und 8 -, um Projekte im Radverkehr auf den Boden zu bringen. Die Erfahrungen zeigen, dass es hier zu Reibungsverlusten, Kommunikationsproblemen und dem Hin- und Herschieben von Zuständigkeiten kommt.