600 Euro Geldbuße für aufgespießte Rotwildköpfe

Ein 56-Jähriger, der in der Nacht auf den 5. Jänner sechs aufgespießte Hirschköpfe in der Einfahrt eines Hauses in Grünau im Almtal aufgestellt hatte, musste sich wegen gefährlicher Drohung am Donnerstag vor dem Welser Landesgericht verantworten. Er kam mit einer Diversion davon.