Rathaus zahlt Rekordzahl an Überstunden aus

Viele fragen sich, ob das nötig ist. Es gibt im Rathaus neun Gehaltsstufen, der Magistratschef ist in der höchsten. An Sonntagen gibt es das doppelte Geld. Dazu wird eine Ersatzruhezeit verordnet. Magistratsdirektoren sollten All-In-Verträge erhalten oder die Extrazeit am Samstag ableisten. Da fällt die Mehrfachbezahlung weg.