Fleischmanns Buch führt Bestsellerliste an

Gerald Fleischmann gilt als einer der Väter der türkisen „Message Control“. Seine Erfahrungen hat der 49-Jährige, der im November des letzten Jahres die Leitung der ÖVP-Kommunikation übernahm, jetzt in einem Buch mit dem - logischen - Titel „Message Control“ verarbeitet. Das Werk stößt auf großes Interesse in Österreich. Nach nicht einmal zwei Wochen führt es die Bestsellerliste in der Kategorie Sachbuch-Hardcover des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels an.