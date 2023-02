Hier sprintet ein Einbrecher einem Zeugen ins Bild

Zuerst dachte ein vermutlich rumänischer Einbrecher, er sei besonders schlau, als er im mit einem orangen Drehlicht am Auto vor einem Haus Neuhofen an der Krems vorfuhr und im „Blaumann“ ausstieg. Wollte sich wohl als Handwerker tarnen, der um 12.50 Uhr zum Arbeiten kommt. In Wahrheit wollter er aber ein Haus ausräumen. Doch wurde vom Besitzer überrascht und verjagt.