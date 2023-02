Greenpeace geht auf Ski-Superstar Odermatt los!

„Weil ich den Forderungen nicht zu 100 Prozent gerecht werden kann!"

Vorgestellt wurde dieser Offene Brief am 12. Februar, jenem Sonntag, an dem sich Marco Odermatt zum Abfahrts-Weltmeister kürte. Und ebendieser Marco Odermatt gehört NICHT zu den Unterzeichnern des Schütter‘schen Offenen Briefs. „Ich wollte meinen Namen nicht an die vorderste Stelle setzen. Weil ich den Forderungen nicht zu 100 Prozent gerecht werden kann“, hatte der Schweizer seine Weigerung in einem Interview mit „CH Media“ begründet.